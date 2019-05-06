السيسى يستقبل مفوض الاتحاد الأوروبى للتعاون الدولى والتنمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، مفوض الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المفوض الاوروبي أمد تعويل أوروبا على مصر كعنصر مستقر وحاسم وشريك استراتيجي في تحقيق التوازن وصون السلم والأمن في إقليم جنوب المتوسط.

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