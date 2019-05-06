الرئيس السيسى يوقع قوانين بربط الحساب الختامى لموازنة عدد من الهيئات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى ، قانون رقم 63 لسنة 2019 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن السنة المالية 2017 -2018 . كما وقع الرئيس السيسى ، قانون رقم 64 لسنة 2019 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى عن السنة المالية 2017 -2018 ووقع الرئيس أيضاً قانون رقم 65 لسنة 2019 بربط حساب ختامى موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد عن السنة المالية 017 2-2018 ، كما وقع قانون رقم 66 لسنة 2019 بربط حساب ختامى موازنة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع عن السنة المالية 2017-2018 ، كما وقع الرئيس القانون رقم 67 لسنة 2019 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة الوطنية للإعلام عن السنة المالية .

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