شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعرب عن دعمها لجهود الوساطة المصرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت فرنسا بأشد العبارات الإطلاق الكثيف للصواريخ من قطاع غزة، الذى استهدف مناطق سكنية في إسرائيل، مؤكدة على التذكير بحق الإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش بسلام وكرامة وأمن.

وفى بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، الأثنين، أعربت فرنسا عن اسفها لوقوع ضحايا مدنيين من الجانبين نتيجة عمليات إطلاق الصواريخ والمواجهات التي تلتها، وتعرب فرنسا عن تضامنها مع السكان المتأثرين بهذه العمليات.

Advertisements

وتدعم فرنسا دعماً تاماً جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة ومصر، وتحث الطرفين على ضبط النفس، وتذكّر بضرورة حماية المدنيين والامتثال للقانون الإنساني، كما تذكّر بأن الاستقرار المستدام في غزة لن يتحقق إلا في إطار نظام يجرى التفاوض عليه، ويتحقق من ناحية، عن طريق العودة التامة للسلطة الفلسطينية، ومن ناحية أخرى من خلال رفع الحصار الذى يترافق مع تقديم ضمانات ذات مصداقية لأمن إسرائيل.

وفضلاً عن ذلك، تدعو فرنسا إلى استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط الرامية إلى إقامة دولتين، إسرائيل وفلسطين، تتعايشان بسلام وأمن جنباً إلى جنب ضمن حدود معترف بها بموجب القانون الدولي وفى إطار المعايير المتفق عليها دولياً.