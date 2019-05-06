منح لوحات مؤقتة ورخص مؤمنة لمالكى السيارات الكهربائية لحين تقنين الترخيص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منحت وزارة الداخلية، مالكى السيارات التى تعمل بالطاقة الكهربائية لوحات مؤقتة ورخص مؤمنة لحين تقنين إجراءات الترخيص.
جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التيسير على المواطنين الذين قاموا باستيراد السيارات التى تعمل بالطاقة الكهربائية.
وصدرت التعليمات لإدارات المرور بمنح مالكى تلك السيارات لوحات وتراخيص، وفقا لقانون المرور ولائحته التنفيذية، وذلك لحين الانتهاء من وضع الضوابط اللازمة لترخيصها بشكل دائم.
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