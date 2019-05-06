شكرا لقرائتكم خبر عن منح لوحات مؤقتة ورخص مؤمنة لمالكى السيارات الكهربائية لحين تقنين الترخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منحت وزارة الداخلية، مالكى السيارات التى تعمل بالطاقة الكهربائية لوحات مؤقتة ورخص مؤمنة لحين تقنين إجراءات الترخيص. Advertisements جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التيسير على المواطنين الذين قاموا باستيراد السيارات التى تعمل بالطاقة الكهربائية. وصدرت التعليمات لإدارات المرور بمنح مالكى تلك السيارات لوحات وتراخيص، وفقا لقانون المرور ولائحته التنفيذية، وذلك لحين الانتهاء من وضع الضوابط اللازمة لترخيصها بشكل دائم.

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