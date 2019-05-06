صور.. جثمان حنان كمال يصل مطار القاهرة وصلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولى جثمان الأديبة والصحفية حنان كمال، بعد وصولها من العاصمة القطرية الدوحة، على متن رحلة الخطوط الملكية الأردنية وكان فى استقبال الجثمان بمطار القاهرة أهالى الكاتبة الصحفية وأصدقائها وتم إنهاء إجراءات وصول الجثمان عبر قرية البضائع. ومن المقرر أن تقام صلاة جنازة الكاتبة والصحفية الراحلة، بعد صلاة العصر بمسجد السيدة نفيسة، ويتم دفن جثمانها بمقابر عائلتها بطريق الفيوم. كان الموت قد غيب الصحفية حنان كمال، الجمعة، بعد معاناة مع مرض السرطان، فيما نعاها عدد كبير من الصحفيين والشخصيات العامة. Advertisements

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