شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: 10 آلاف جنيه مكافأة لكل مديرية تحصّل ألف صك أضاحى فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بصرف (عشرة آلاف جنيه) مكافأة من الموارد الذاتية للوزارة لكل مديرية تحصل ألف صك أضاحى خلال شهر رمضان الكريم، دون المساس بمبالغ الصكوك، حيث إن مبلغ الصك كاملاً يذهب فى مصرفه الشرعى للأكثر احتياجًا دون أى خصومات أو مكافأة أو مصاريف إدارية تحت أى بند لأى من القائمين على مشروع الصكوك.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الأوقاف بقيادات الوزارة اليوم الإثنين وبعض المديريات الإقليمية.

كما اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الإثنين، صرف الدفعة الأولى للعام الحالى 2019م وقدرها مائة ألف جنيه من المبلغ السنوى المخصص لدعم نقابة القراء.