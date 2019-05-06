البابا تواضروس يستقبل مدير البرنامج القومي لصحة المرأة بالكاتدرائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الإثنين، الدكتور عمرو شريف عمرو مدير البرنامج القومى لصحة المرأة. حضر المقابلة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات وأيضا المدير التنفيذى ومديرة برنامج الصحة بالأسقفية ومحاسبو هيئة كوبتس، أستراليا لخدمة المجتمع المصرى. Advertisements استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى أيضًا، الأباتى مارون الشدياق رئيس عام الرهبنة المارونية المريمية والأب نبيل رفول رئيس البطركخانة المارونية بمصر ومعهم الأب طارق مشعلانى وكيل البطركخانة، لتقديم التهنئة بعيد القيامة.

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