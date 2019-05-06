وزير النقل يتفقد ميناء طابا البري ويؤكد على تنفيذ خطة لرفع كفاءة الموانئ البرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير ميناء طابا البري اليوم الاثنين، لمتابعة انتظام سير العمل بالميناء وتفقد صالات السفر والوصول وشبكة إنذار الحريق ومنظومة الكاميرات.

وذكرت وزارة النقل - في بيان - أن الوزير وجه بسرعة إصلاح بعض الأجهزة المعطلة مثل أجهزة التكييف، وزيادة عدد الأماكن المخصصة لانتظار المسافرين عبر المنفذ، وكذلك سرعة استكمال اللوحات الإرشادية وكل ما يتعلق بأعمال الكهرباء.

كما شاهد وزير النقل عرضا تقديميا عن الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ لميناء طابا البري، وأكد أنه تم تطوير هذا الميناء في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الموانئ البرية وتقديم أفضل خدمة للقادمين والمغادرين من خلالها بما يعبر عن مكانة مصر الحضارية في محيطها العالمي، خاصة أن ميناء طابا البري يعد بوابة مصر الشرقية للمناطق السياحية في مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع.

وأضاف وزير النقل أنه سيتم أيضا تطوير ميناء السلوم البري على الحدود المصرية - الليبية تطويراً شاملاً، وإعادة تخطيطه وتزويده بشبكات للربط الإلكتروني ورفع كفاءة البنية التحتية، وكذلك تزويد كل من موانئ قسطل وآرقين على الحدود المصرية - السودانية بشبكات للربط الإلكتروني وأحدث الأجهزة. ​