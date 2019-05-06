حسين عيسى يعلن تأييده مطالب وزير التعليم لتطوير المنظومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أعلن الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تأييد اللجنة التام والكامل لمشروع تطوير التعليم وبذل كل الجهد لتوفير المبالغ المطلوبة لاستكمال المنظومة طبقا للأولويات التي تحدث عنها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، مؤكداً أنه المشروع القومي الحقيقي للبلد، قائلاً: "هنبذل كل الجهد لندبر المبلغ الحتمي لاستكمال المشروع".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لمناقشة مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2019/2020.

وأضاف عيسي: لا بد لنا أن نعترف بأننا أهملنا في البلد أكثر من 30 سنة، لاسيما فيما يتعلق باقتصاديات التعليم، واللجنة ستنظم ورشة عمل موسعة خلال فترة الصيف بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والاستثمار والمالية، لوضع أساليب جديدة لدعم اقتصاديات التعليم، قائلاً: هل يعقل تفعيل منظومة التعليم بمراحلها المختلفة لتكون خطة بدون مصادر تمويل.

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وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه أن الآوان للبحث عن مصادر تمويل غير تقليدية للإنفاق على منظومة التعليم الجديدة، مثلما حدث في قانون التأمين الصحي من أجل الارتفاء بالمنظومة، قائلاً : تطوير التعليم مسأله حياة أو موت.

ولفت عيسي، إلى أن كافة المشروعات العملاقة التي تشهدها البلاد لو كانت دخلت في الإطار التقليدي الحكومي ما كانت خرجت إلى النور، ومشروع تطوير التعليم لا يقل أهمية عنها.

من جانبه أيد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، عقد ورشة العمل بشأن اقتصاديات التعليم، قائلاً: "أشكر اللجنة على ذلك، وتطوير التعليم مشروع بناء مصر، وأهم مسئولية تقع على عاتقنا حالياً تثبيت أركان المشروع، لكي يستطيع من يأتي بعد ذلك استكماله".​