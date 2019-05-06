محافظ الجيزة يتفقد موقع هبوط أرضي باتجاه طريق الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:
تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، منطقة الهبوط الأرضي الذي وقع على مساحة 5 أمتار وبعمق 1 متر، بعد ميدان الرماية باتجاه طريق الفيوم؛ وذلك نتيجة تسريب مياه من محبس 1000 مم داخل غرفة لخط 1000مم .
وبحسب بيان، رافق المحافظ خلال تفقده موقع الهبوط المهندس منصور بدوي رئيس شركة الجيزة لمياة الشرب والصرف الصحي، واللواء إيهاب مكاوي رئيس حي الهرم.
وأكد المحافظ أن الإدارة العامة لمرور الجيزة جهّزت تحويلة مرورية بمنطقة الأعمال، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، تجنبًا لحدوث أي تكدسات مرورية.
وأوضح راشد أن التحويلة المرورية تشمل "الدخول يمينًا قبل منطقة الأعمال للطريق البطيء لمسافة 150 متر، وذلك بعد رفع كفاءته وتمهيده كبديل للطريق الأصلي، ثم العودة للطريق الأصلي بعد تجاوز منطقة الأعمال".
وأشار محافظ الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نشرت اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال بالكامل، بجانب نشر الخدمات المرورية وتعزيزها لتحقيق السيولة المرورية بمنطقة الأعمال.
وأوضح راشد أن حي الهرم قام بتركيب أعمدة الإنارة للتحويلات المرورية الجديدة المؤقتة.
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