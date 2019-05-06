محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المشكلة التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة ووقوع السيستم على سبيل المثال، كان سببها عدم وجود نقود لدفع مقابل الإنترنت، ما تسبب في انقطاع الخدمة، مضيفًا: "طلعنا بمعجرة لكن أعصابنا باظت".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة المُنعقد الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2019/2020.
وأضاف شوقي: "الديَانة بتبقي واقفة فوق دماغنا، ومش بنقول لحد، لكن محدش فكر قبل ما يلومنا، الجميع بيلوم وزير التربية والتعليم ولا أحد يبحث عن أصل المشكلة".
وتابع وزير التربية والتعليم، حديثه: "أنا وقعت على الشيكات والتابلت والفلوس مش موجودة، ومحدش هيعمل كده، مشروع تطوير التعليم انطلق، لكن بنمضي على الشيكات والفلوس مش في جيبك، ودا مش هينفع".
كانت هذه تفاصيل خبر طارق شوقي عن وقوع السيستم: مفيش فلوس ومضيت شيكات والديّانة فوق دماغنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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