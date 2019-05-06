وزير الأوقاف: 10 آلاف جنيه مكافأة لكل مديرية تحصَّل ألف صك أضاحٍ في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:
أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف (عشرة آلاف جنيه) مكافأة من الموارد الذاتية للوزارة لكل مديرية تحصِّل ألف صك أضاحٍ خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها الاثنين، أنه سيتم توزيع المكافأة دون المساس بمبالغ الصكوك، مشيرة إلى أن مبلغ الصك كامل يذهب في مصرفه الشرعي للأكثر احتياجًا دون أي خصومات أو مكافأة أو مصاريف إدارية تحت أي بند لأي من القائمين على مشروع الصكوك.
والتقى وزير الأوقاف، الاثنين، بعض قيادات الوزارة ومديري المديريات الإقليمية، لبحث خطة العمل خلال شهر رمضان.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الأوقاف: 10 آلاف جنيه مكافأة لكل مديرية تحصَّل ألف صك أضاحٍ في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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