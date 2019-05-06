وزير التعليم عن كثافة الفصول.. "اللي يحتاجه التطوير يحرم علي الجامع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن تقوية مركز تطوير المناهج والامتحانات، تأتي تدعيمًا للنظام التعليمي الجديد، على أن يعقب ذلك هيكلة الوزارة بالكامل واختيار قيادات المديريات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لمناقشة مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2019/2020.

وكشف شوقي، عن أن الصيف الجارى سيشهد مسابقة كبرى لاختيار قيادات المديريات وفقا لقواعد جديدة، وذلك لضخ دماء جديدة، على أن يعقب ذلك هيكلة الوزارة وبناء قطاع تعليمي جديد للتعامل مع النظام التعليمي المُطور الذي سيتغير شكله تماماً خلال الـ3 سنوات القادمة.

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وحول الكثافة الطلابية في الفصول، علق وزير التربية والتعليم قائلاً : "نعمل حالياً على تطوير النظام التعليمي، وبعدين يجي ناس تقولي الكثافة، ونرجع لدائرة الغطاء ولا البلاعة، واللي يقولي الكثافة أقول له هات لي حل خاصة في ظل عدد المواليد السنوية والتي تصل إلى 700 ألف طفل سنويا".

ولفت طارق شوقي، إلى أنه يتم البحث عن حل يتمثل في الحصول "قرض حسن"، موضحا: هناك صعوبة للإنفاق على جميع المحاور مثل التطوير والقضاء على الكثافة وغيرها في وقت واحد، لذا ليس أمامنا سوي تحديد أولوياتنا في الإنفاق واخترنا التطوير أولا، اللي يحتاجه دلوقتي التطوير يحرم علي الجامع".

وأشار شوقي، إلى أنه بالحديث عن تصنيع "التابلت" في مصر بدلاً من استيراده، فالبعض يعتقد أنه بمجرد تصنيعه داخل البلاد سيوفر التكلفة وهذا غير صحيح، لأن المستثمر سيحتاج في البداية فترة لتحقيق عائد من استثماره، ونحتاج إلى 5 سنوات بعد إنشاء المصنع ليكون سعره مناسب.​