كيف تذاكر؟.."التعليم" تنشر أمثلة استرشادية لمادتي الجغرافيا والتاريخ للأول الثانوي-صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمثلة استرشادية لمادتي الجغرافيا والتاريخ للصف الأول الثانوي.

وأكد الوزير، أن الفكرة ليست ما إذا كان السؤال المستخدم من الفصل الدراسي الاول، أو الثاني، وإنما المثال يشرح كيف نختار الإجابة الصحيحة، وكيف نفكر في الإجابة، مضيفًا أن الهدف ليس في المحتوى وإنما في طريقة التفكير وتحليل السؤال، وبالتالي لا يجب أن يتوقع الطالب أن الوزارة تعطيه نموذجًا للامتحان نفسه، بل تقدم له طريقة للتفكير.

وتنطلق امتحانات نهاية العام الدراسي، للصف الأول الثانوي، اعتبارًا من 19 مايو المقبل، وتستمر حتى 30 من نفس الشهر.

وبحسب وزارة التربية والتعليم، تعتمد مادة الجغرافيا على التفكير في المعلومات وتحليلها وإيجاد الروابط والعلاقات فيما بينها، أثناء عملية الاستذكار، حتى يتمكن الطالب من التفكير بعمق في الإجابة والوصول إلى أدق وأصوب الإجابات.

ويتطلب ذلك طرق مختلفة من الاستذكار بدلًا من تلك التي كانت تعتمد على الحفظ بالورقة والقلم، ولكنها تحتاج لاستراتيجيات جديدة في الاستذكار للتمكن من تحليل المعلومات والتفكير فيها، وإدراك الروابط بينها، ومن هذه الاستراتيجيات:

- رسم الخرائط الذهنية باستخدام الرموز والألوان المختلفة.

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- إعداد خرائط التفكير لتوضيح العلاقات بين المعلومات.

-الربط بين ما يدرسه الطالب وتطبيقه في الحياة اليومية.

- التحليل للمعلومات والرسوم والخرائط المختلفة.

- التلخيص بأسلوب الطالب واستخدام مفرداته اللغوية.

- الاعتماد على مصادر معرفة متنوعة واستثمار بنك المعرفة.

أما مادة التاريخ فتعتمد على التفكير في المعلومات التاريخية وتحليلها وإيجاد الروابط والعلاقات فيما بينها، أثناء عملية الاستذكار، حتى يتمكن الطالب من التفكير بعمق في الإجابة والوصول إلى أدق وأصوب الإجابات، وبالتالي تحتاج ثلاثة مستويات من التفكير: مستوى المعرفة، مستوى حل المشكلات، ومستوى الفهم والتطبيق.