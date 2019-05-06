إخماد حريق بمخبز في أبو النمرس دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمد رجال الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الاثنين، حريقا اندلع بمخبز في مركز أبو النمرس جنوب المحافظة دون إصابات. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مخبز بدائرة قسم شرطة أبو النمرس. دفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، وأخمدوا الحريق قبل امتداده لباقي المجاورات، وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.

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