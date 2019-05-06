مصر | السيطرة على حريق داخل مخبز فى منطقة أبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق داخل مخبز فى منطقة أبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام رجال الحماية المدنية بالجيزة، بالسيطرة على حريق داخل مخبز فى منطقة أبو النمرس دون اصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، وتقوم الأن رجال الحماية المدنية بعمليات تبريد لمكان الحريق.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة ،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخبز فى أبو النمرس ، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمنى و تم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق..