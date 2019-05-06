مصر | استمرار حبس مسجل خطر اغتصب طفلا وضرب والده بمساعده شقيقه بحلوان

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس مسجل خطر وشقيقه 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاغتصابه طفل وضرب والد الطفل بمساعدة شقيقه عندما ذهب إليه ليتبين منه الأمر بالمعصرة.

يذكر أن تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من سائق والد الطفل "جمعة. م" ويبلغ من العمر 4 سنوات، بقيام عاطل باستدراج نجله إلى سطح مننزله وتجريده من ملابسه الاعتداء عليه جنسيا.

وتم انتقال قوة أمنية من القسم إلى شارع سبع بدائرة القسم، وتم ضبط المتهم ويدعى "محمد. س"، مسجل خطر وسبق اتهامه في قضايا أخرى.

وتبين أنه أثناء لعب المجني عليه في الشارع، بينما أسرته في المنزل، قام المتهم باصطحابه إلى سطح منزله بحجة اللعب مع كلب لدى المتهم، وعندما ذهب معه استغل برائته وجرده من ملابسه وملامسه أجزاء حساسه من جسده وهتك عرضه، وعندما عاد الطفل قص على والده الواقعة، فذهب إلى المتهم فقام المتهم وشقيقه بالاعتدء بالضرب على الأب وإصابته بجروح عديدة.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.