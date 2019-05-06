مصر | 8 مايو.. الحكم على تشكيل عصابي متهم باستعراض القوة بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 8 مايو.. الحكم على تشكيل عصابي متهم باستعراض القوة بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت محكمة جنايات القاهرة، بحجز جلسة 8 مايو المقبل، للحكم على تشكيل عصابي في قضية استعرض القوة ضد شخصين لسرقتهما، وأخذ ممتلكاتهم في البساتين.

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وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين على.م عامل وا جلال .ك، و شعبان .ح "، باستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجنى عليهما "حسني.س"، موظف، "حسام.ص" صاحب محل بقصد ترويعهما، وتخويفهما بإلحاق الأذى بهما وسلب ممتلكاتهم والسطوة عليهم مستخدمين أسلحة بيضاء محدثين إصابتها.

وقام المتهمين بسرقة محل الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه الثاني وكان ذلك كرها عنه حال وجوده داخل المحل وحملهم أسلحة بيضاء.