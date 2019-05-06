أخبار مصر | قيادي بـ"مستقبل وطن": السيسي يسعى لوضع الاقتصاد المصري ضمن السبعة الكبار بحلول 2030

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادي بـ"مستقبل وطن": السيسي يسعى لوضع الاقتصاد المصري ضمن السبعة الكبار بحلول 2030 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبدالرحيم كمال، أمين قطاع جنوب الصعيد بحزب مستقبل وطن، أن المشروعات القومية العملاقة التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتي تربط بين سيناء وإقليم قناة السويس بمختلف المحافظات، ستساهم بشكل كبير في تسهيل التعاون التجاري داخل وخارج مصر، وتحسين بنية الاستثمار في تلك المنطقة الهامة، إضافة إلي توفير الوقت والجهد، وتقليل حوادث الطرق، لافتًا إلى أن استمرار الرئيس السيسي في إنشاء وتوسيع شبكات الطرق، يؤدي إلى النهوض بمصر اقتصاديًا من خلال جلب المستثمرين لعمل مشاريع استثمارية ضخمة، نتيجة وجود شبكات طرق على أعلى مستوى تسهل عملية التنقل والتواصل في كافة أرجاء الدولة.

وأضاف كمال، أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الرئيس السيسي بعمل بنية أساسية لعمل محاور وطرق في مصر لجذب الاستثمار وتوفير المناخ المناسب للمستثمرين، مؤكدًا أن ما يقوم به الرئيس السيسي من إنجازات في السنوات القليلة الماضية، لم نشهده خلال الـ٥٠ عاما السابقة، حيث إنه دائما يسعي إلى إنجاز المشروعات وحل المشكلات في القطاعات المختلفة بهدف وضع الاقتصاد المصري ضمن الاقتصادات السبعة الكبرى في العالم بحلول عام 2030.

وأشار أمين قطاع جنوب الصعيد بمستقبل وطن، إلى أن الدولة لم تهتم بمشروعات التنمية إلا في عهد الرئيس السيسي، ولذلك أطلقت الدولة برنامجًا تنمويًا متكاملا يتمثل في المشروع القومى الكبير وغير المسبوق لتعمير سيناء فى 2014 تم خلاله تخصيص 275 مليار جنيه استثمارات سيتم ضخها بسيناء حتى 2022، بهدف تنمية وتعمير سيناء.