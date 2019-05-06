أخبار مصر | برلمانية بعد افتتاح أنفاق قناة السويس: السيسي يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية بعد افتتاح أنفاق قناة السويس: السيسي يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت الدكتورة سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنفاق قناة السويس، وعدد من المشروعات القومية التي ستربط سيناء بدلتا النيل فى 5 محافظات هم "بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء" بتكلفة 800 مليار جنيه، مؤكدة أن هذه المشاريع تساعد على تنمية الاستثمار وتعمل على تقوية الاقتصاد المصري بشكل كبير.

وأوضحت "درويش"، أن الرئيس السيسي منذ تولية مقاليد البلاد وهو يسعى بكل ما أوتي من قوة على تنفيذ المشاريع القومية ويقود مسيرة تعمير فى كل أنحاء البلاد حتى يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة، لافتة إلى أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الرئيس السيسي بعمل بنية أساسية لعمل محاور وطرق وتوفير المناخ المناسب للمستثمرين.

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحة اليوم انفاق قناة السويس، على أن البلاد تبنى بالعمل والإخلاص والاستقرار والسلام والجهد والعرق، مضيفًا:"واحنا بنعمله وبندفع دم فى مواجهة الإرهاب".

وقال الرئيس السيسي: "لو كانت المظاهرات تبنى مصر أنا هنزل بالمصريين فى الشارع ليل ونهار علشان نبنى مصر"، متابعا: "معنديش حاجة أخبيها ولا أخاف منها علشان دى بلدى وأنا هحميها".