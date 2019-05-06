مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 مايو بمحافظات مصر

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مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 مايو بمحافظات مصر بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الإثنين 6 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة. مواقيت الصلاة فى القاهرة الفجر 3:32 ص الظهر 11:52 ص العصر 3:29 م المَغرب 6:35 م العِشاء 8:01 م أوقات الصلاة فى الإسكندرية الفجر 3:34 ص الظّهر 11:57 ص العَصر 3:36 م المَغرب 6:43 م العِشاء 8:10 م مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية الفجر 3:26 ص الظهر 11:48 ص العَصر 3:25 م المَغرب 6:32 م العِشاء 7:58 م مواعيد مواقيت الصلاة فى القاهرة الفجر 3:32 ص الظهر 11:52 ص العصر 3:29 م المَغرب 6:35 م العِشاء 8:01 م أوقات الصلاة فى الإسكندرية أوقات الصلاة فى الإسكندرية الفجر 3:34 ص الظّهر 11:57 ص العَصر 3:36 م المَغرب 6:43 م العِشاء 8:10 م مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية الفجر 3:26 ص الظهر 11:48 ص العَصر 3:25 م المَغرب 6:32 م Advertisements العِشاء 7:58 م مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ الفجر 3:26 ص الظهر 11:40 ص العَصر 3:13 م المَغرب 6:20 م العِشاء 7:43 م مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان الفجر 4:18 ص الظهر 12:21 م العَصر 3:47 م المَغرب 6:55 م العِشاء 8:15 م أوقات الصلاة فى أسيوط أوقات الصلاة فى أسيوط الفجر 3:41 ص الظهر 11:53 ص العَصر 3:25 م المَغرب 6:33 م العِشاء 7:55 م تعرف على عدد ساعات الصوم حول العالم في أول يوم رمضان

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