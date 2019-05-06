لماذا تجاهلت الحكومة الشقق في قانون الإيجار القديم؟

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والي: مشروع القانون خاص بالأماكن التجارية والإدارية والخدمية.. وخير الله: من الوارد تعديل قانون الحكومة ليشمل الوحدات السكنية.. والصافي: ملتزمون بمشروع قانون الحكومة

أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمس أن الحكومة أرسلت مشروع قانون خاص بـ«الإيجارات القديمة» إلى البرلمان، يتعلق بإيجار الأماكن غير السكنية والمقصود بها «التجارية والإدارية والخدمية» فقط دون الأماكن السكنية، يأتى هذا فى الوقت الذى كانت المباني السكنية محل تناحر كبير فى الشارع المصري خلال السنوات الماضية، بين المالك والمستأجر والتى تم المطالبة بتعديل القانون من أجلها، وهو الأمر الذي أصاب الكثير من المواطنين بصدمة بعد أن تجاهلتهم الحكومة فى مشروعها.

وفى الوقت الذى كان المواطنون يتطلعون فيه إلى إنهاء حالة الولادة المتعثرة التى يشهدها قانون الإيجار القديم داخل البرلمان، فمنذ ثلاث سنوات يتواجد أكثر من مشروع قانون داخل البرلمان «الإيجار القديم» للفئتين السكنية وغير السكنية، ولكن هذه المشاريع ظلت حبيسة الأدراج ولم ترَ النور، وكانت تحتاج

وفى الوقت الذى كان المواطنون يتطلعون فيه إلى إنهاء حالة الولادة المتعثرة التى يشهدها قانون الإيجار القديم داخل البرلمان، فمنذ ثلاث سنوات يتواجد أكثر من مشروع قانون داخل البرلمان «الإيجار القديم» للفئتين السكنية وغير السكنية، ولكن هذه المشاريع ظلت حبيسة الأدراج ولم ترَ النور، وكانت تحتاج إلى دفعة من قبل الحكومة ولكن المفاجأة جاءت بتجاهل الحكومة لها، مما قد يؤدي إلى أن تظل مشاريع القوانين «محلك سر» دون النظر إليها والاكتفاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة. «التحرير» توجهت إلى أكثر جهة معنية بقانون الإيجار القديم، ويقع على عاتقها تعديله وهى لجنة الإسكان بالبرلمان، لمعرفة مصير مشاريع القوانين المتواجدة داخل مجلس النواب، والوقوف على أسباب تجاهل الحكومة للأماكن السكنية فى مشروعها، وهل نحن بصدد صدور قانونين من البرلمان بشأن الإيجارت القديمة أحدهما للأماكن السكنية والآخر لغير السكنية أم لا؟ (اقرأ أيضا: فتح باب التحويل للإعلان الـ10 بالإسكان الاجتماعي ) Advertisements عصام الصافى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد أن مشروع القانون المرسل من الحكومة الخاص بالإيجار القديم يتعلق بالمباني غير السكنية، كون هذه الفئة من الأماكن تمثل قطاعا عريضا من الشعب المصري، سواء كانت الحكومة مؤجرًا له أو مستأجرًا، ولكنه تجاهل المباني السكنية والتى تمثل الفئة الأكبر من الشعب المصري. وأضاف الصافي فى تصريحات خاصة لـ"التحرير "، أنه من الممكن أن تقوم لجنة الإسكان بالبرلمان بإضافة مادة أو أكثر على مشروع القانون المرسل إلى البرلمان، خاصة بالأماكن السكنية، مع بدء جلسات مناقشة مشروع القانون، نظرًا لأنها كانت محل شكاوى كثيرة فى السنوات السابقة. (اقرأ أيضا: الحكومة تدفع بقانون الإيجارات القديمة وتستثني الشقق ) وتابع الصافي: "مشروع القانون لم يرسل حتى الآن إلى البرلمان بشكل رسمي، ولكنه وصل إلى لجنة الإسكان عن طريق «الواتس آب»، ولم يتم تحديد حتى الآن موعد مناقشته من قبل اللجنة، مضيفًا: "لا توجد تعديلات كثيرة على القانون القديم ونحن ملتزمون بمشروع القانون الذى تقدمته به الحكومة". النائب حسن خير الله عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال إن الحكومة لم تتجاهل الأماكن السكنية كما يعتقد البعض فى مشروع القانون الخاص بالإيجار القديم، ولكنها قامت بإعداد مشروع قانون خاص بالأماكن غير السكنية فى الوقت الحالي لكونها تهم فئة كبيرة من الشعب المصري، مؤكدًا على أن الجزء الخاص بالأماكن السكنية سوف يأتى فى وقت لاحق بعد أن تكتمل الرؤية الخاصة بالقانون، ومن الممكن أن يتم تعديل القانون المقدم من الحكومة ليشمل كلتا الفئتين. وأضاف خير الله فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"،"من الوارد أن يكون لدينا قانون خاص بالأماكن والمباني غير السكنية فى المستقبل، وقانون آخر خاص بالأماكن السكنية، خاصة وأن هناك عددًا من مشاريع القوانين الموجودة داخل البرلمان معنية بالأماكن السكنية، مشيرًا إلى أن لجنة الإسكان سوف ترى ما هو مناسب للمرحلة الحالية خلال جلسات مناقشة البرلمان. (اقرأ أيضا: إخلاء فطرد.. ننشر مشروع قانون الإيجارات القديمة )وتابع خير الله: "مشروع القانون يأتى فى وقت مهم للغاية كونه ينصف كلا من المالك والمستأجر؛ لأنه يتسم بالتوازن، ومن المقرر أن يخضع للحوار المجتمعي قبل أن يتم اقراراه، لكي يلبي احتياجات جميع الفئات لأن هذا القانون يمس كافة طبقات المجتمع المصري".

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