انت الان تتابع فوانيس رمضان من 30 لـ750 بالإسكندرية.. وصلاح يتصدر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بائعو الفوانيس: الأسعار كما كانت العام الماضي.. والإقبال 50% بسبب الامتحانات.. وتاجر: مافيش فانوس عليه صلاح مابيتبعش.. ومواطنون: مصدر بهجة الأطفال

"حالو يا حالو، ومرحب شهر الصوم مرحب، ورمضان جانا، ورمضان كريم".. كلها كلمات أغانٍ مجرد أن تصل إلى مسامعك فهي تشير إلى حلول شهر رمضان، الذي يشهد استعدادات خاصة للترحيب بقدومه كأحد الظواهر الشعبية الأصيلة فى مصر. ولا تعد الأغاني أحد المظاهر الوحيدة للتعبير عن الترحيب بحلول شهر رمضان، وإنما ترتبط بها الفوانيس، وتعد أحد المظاهر الشعبية الأصيلة في مصر وأحد الفنون الفلكلورية التي نالت اهتمام الدارسين. وتعاني أسواق "الإسكندرية" من حالة ركود في بيع الفوانيس أرجعها المواطنون إلى "ارتفاع الأسعار".

تباين في حركة الشراء قال محمد رجب، أحد التجار المتخصصين فى بيع الفوانيس، بسوق المنشية، إن أسعار الفوانيس هذا العام لم تتغير كثيراً عن الأعوام الماضية، وحجم الإقبال على شراء الفوانيس كان بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، مرجعاً سبب ضعف الإقبال لكثرة المناسبات خلال الأسبوع الماضي، وكذلك المدارس وامتحانات

تباين في حركة الشراء قال محمد رجب، أحد التجار المتخصصين فى بيع الفوانيس، بسوق المنشية، إن أسعار الفوانيس هذا العام لم تتغير كثيراً عن الأعوام الماضية، وحجم الإقبال على شراء الفوانيس كان بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، مرجعاً سبب ضعف الإقبال لكثرة المناسبات خلال الأسبوع الماضي، وكذلك المدارس وامتحانات نهاية العام، متوقعاً زيادة نسبة الإقبال خلال اليومين المقبلين والأيام الأولى من شهر رمضان. وأضاف رجب لـ"التحرير"، أن الجديد فى عالم الفوانيس يجعل منه عوامل جذب كبيرة لشراء الفوانيس، موضحًا أن هذا العام شهد ابتكارات جديدة من بينها استحداث فوانيس يمكن وضع الصور الشخصية عليها وكذلك فوانيس الخرز. مو صلاح ينعش سوق الفوانيس مو صلاح ينعش سوق الفوانيس وأكد محمد رجب أنه للعام الثاني على التوالى يحتل محمد صلاح مقدمة الأكثر بيعًا للفوانيس، قائلاً: "مافيش فانوس عليه محمد صلاح مابيتبعش" فالكبير والصغير يحضر للسؤال عن فانوس "مو صلاح". وقال أشرف السيد، صاحب محل لبيع الفوانيس، إن أسعار الفوانيس كما هي العام الماضى ولا يوجد اختلاف كبير فى الأسعار، مشيرًا إلى أن فانوس الشمعة عاد للظهور من جديد وهناك إقبال على شرائه خاصة أن سعره فى متناول الجميع. أسعار الفوانيس أسعار الفوانيس ورصد "التحرير" أسعار الفوانيس بسوق المنشية، وجاء فانوس الشمعة من 30 إلى 75 جنيها، والفانوس الذي يسمح بتعليق صور على جوانبه ويبدأ من 75 جنيهاً، وبلغ سعر فانوس محمد صلاح 225 جنيهًا، وفانوس الشخصيات الكرتونية من 45 جنيهًا إلى 95 جنيهًا، فيما بلغ سعر الفوانيس الكبيرة من 150 جنيهاً إلى 750 جنيها. Advertisements وقال حسنى محمود، تاجر بسوق باكوس، إن هناك ابتكارات جديدة للزينة ويمكن منها تصنيع الفوانيس اليدوية والزينة المرسوم عليها شخصيات مثل بوجى وطمطم وعمو فؤاد وبكار وغيرها من الشخصيات التي احتلت مكانة كبيرة على شاشات التليفزيون خلال شهر رمضان الأعوام السابقة. وقال الحاج سيد المنياوي، أحد المصنعين، إن ارتفاع تكلفة الفوانيس من خامات وأدوات وأيدي عاملة هو السبب في شعور المواطنين بارتفاع أسعار الفوانيس على الرغم من ثباتها مقارنة بالعام الماضي. مواطنون: فانوس رمضان لا غنى عنه مواطنون: فانوس رمضان لا غنى عنه قالت رحمة محمد، ربة منزل، إنه لا غنى عن شراء الفوانيس لأنها أحد مظاهر السعادة، مشيرة إلى أنها قامت بشراء فانوس محمد صلاح، والثاني فانوس "سبونش بوب" لإسعاد أبنائها بعد الانتهاء من موسم الامتحانات. والتقط الحاج أحمد سعيد، أطراف الحديث، قائلاً: "لدى 5 من الأحفاد وأحرص على شراء الفانوس سنويًا لهم، وأرى أن الأسعار مرتفعة فأحصل على الفوانيس الخشبية وسعرها نحو 45 جنيهًا لرسم البسمة على شفاههم مع حضورهم لقضاء أول أيام رمضان معي". فيما أكد وليد محمد، موظف، عدم قدرته على شراء فوانيس رمضان لابنيه، بسبب ارتفاع الأسعار. تاريخ الفوانيس تاريخ الفوانيس ويعد المصريون هم أول من حمل الفوانيس، ووفقًا لروايات تاريخية تشير إلى أنه في أثناء دخول المعز لدين الله الفاطمي مدينة القاهرة قادما من الغرب في الخامس من رمضان عام 358 هجرية، خرج المصريون في موكب كبير للترحيب بالمعز الذي وصل ليلا وكانوا يحملون المشاعل والفوانيس الملونة والمزينة وذلك لإضاءة الطريق له، وهكذا بقيت الفوانيس تضيء الشوارع حتى آخر شهر رمضان وتحول الفانوس إلى رمز للفرحة وتقليد فى شهر رمضان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فوانيس رمضان من 30 لـ750 بالإسكندرية.. وصلاح يتصدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.