انت الان تتابع صلاة التراويح بـ«مسجد عمرو» في أولى ليالي رمضان(صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صلاة التراويح في مسجد عمرو بن العاص

بعد إعلان دار الإفتاء المصرية، أن يوم غدٍ الإثنين، هو أول أيام شهر رمضان لعام، توافد المئات من المصلين لأداء أول صلاة تراويح في شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ- 2019م من مسجد عمرو بن العاص في القاهرة. ساحات المسجد شهدت حضورًا كثيفًا من المصلين من الرجال والنساء والشباب والأطفال، وسط أجواء إيمانية روحانية بمناسبة قدوم الشهر الفضيل، كما أدت مساجد الجمهورية، عقب صلاة العشاء، صلاة التراويح، في أجواء إيمانية. وقال الدكتور خالد خضر مدير مديرية الأوقاف بالقاهرة إن المديرية أنهت استعدادتها لاستقبال شهر رمضان المعظم.

وأضاف أنه تم تحديد 221 مسجدًا على مستوى المحافظة للاعتكاف، كما سيتم إقامة صلاة التراويح بجزء كامل فى 152 مسجدًا. وأشار مدير المديرية إلى أنه سيتم إقامة 49 ملتقى فكريًّا طوال شهر رمضان بكل مناطق القاهرة يحاضر فيها عالم من وزارة الأوقاف وعالم من الوعظ بالأزهر الشريف. وأضاف مدير المديرية أنه سيتم تكثيف