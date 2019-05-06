شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يتابع توافر السلع بالمحافظات: «رمضان للعمل وقضاء حوائج الناس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية صباح الاثنين بتهنئة العاملين بديوان عام الوزارة بحلول شهر رمضان والاطمئنان على حسن سير العمل بكافة قطاعات الوزارة.

كما تفقد الوزير سير العمل في غرفة العمليات المركزية بالوزارة والتأكد من توافر كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك على مستوى المراكز والقرى من خلال المعارض التي يتم إقامتها بالتنسيق مع وزارة التموين والمنافذ الثابتة والمتحركة بالمحافظات بأسعار مخفضة مع زيادة المعروض منها بالتنسيق مع الجهات المعنية .

وشدد «شعراوى» خلال جولته على ضرورة انتظام العمل في كافة القطاعات بالوزارة والمحافظات خاصة التي تتعلق بتقديم الخدمات بصورة مباشرة إلى المواطنين، مؤكداً أن شهر رمضان هو شهر العمل والاجتهاد والانجاز والالتزام وقضاء حوائج الناس، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات الوزارة تتابع مع غرف عمليات المحافظات حل أية شكاوى من المواطنين بشأن أي نقص في الخدمات والسلع.