شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: إقامة معارض لبيع السلع الغذائية بمدينة السادات فى رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، المهندس أمين غنيم، إنه تم التنسيق مع المجتمع المدني لإقامة عدد من المعارض المختلفة، خلال شهر رمضان المبارك؛ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمدينة السادات.

وأضاف غنيم، في بيان لوزارة الإسكان اليوم الاثنين، أنه خلال الاجتماع مع مجلس الأمناء، تم التأكيد على ضرورة مراقبة الأسعار، وتواريخ الإنتاج، وصلاحية السلع من قبل الإدارة التموينية؛ حفاظًا على الصحة العامة، من خلال وكيل وزارة التموين بالمجلس.

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وأوضح أنه تم إعطاء التصاريح اللازمة لإقامة شوادر لبيع السلع الغذائية، وتوفيرها لأهالي المدينة بأسعار مخفضة، والسماح لأصحاب الشركات وفاعلي الخير بإقامة موائد الرحمن التي تسهم في خلق مناخ طيب، لنشر المودة والمحبة بين الناس.

وأشار إلى أنه تم الإتفاق مع رئيس وحدة مرور السادات، على متابعة خطوط سير السرفيس داخل المدينة، وسير سيارات الميكروباص للمدن المجاورة وللمدينة، مؤكدًا عدم إتاحة الفرصة للسائقين، لاستغلال المواطنين، ومحاولة رفع الأسعار، وخاصة في وقت الذروة، أو عدم الالتزام بخطوط السير؛ وذلك من أجل الحفاظ على سهولة انتقال المواطنين للتسوق والذهاب إلى عملهم دون عناء.

ونوه غنيم، بأنه سيتم إعداد مسابقة لحفظ القرآن الكريم، خلال شهر رمضان، ينظمها مجلس الأمناء لحفظة القرآن الكريم، من سكان المدينة، كما تم التنسيق مع كلية الدراسات الإسلامية فرع جامعة الأزهر بالمدينة؛ لإقامة ندوة دينية للعاملين بالجهاز، والمجتمع المدني، بهدف نشر صحيح الدين، والبعد عن الأفكار المتطرفة، وسيتم الإعداد من قِبَل لجنة الثقافة بمجلس الأمناء؛ لإقامة خيمة رمضانية لإحياء ليالي رمضان من خلال إقامة الندوات الدينية وفرق التخت العربي.