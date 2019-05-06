شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» تحدد ضوابط إنشاء موائد الرحمن خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قراراً يحدد الشروط والضوابط التي يجب مراعاتها عند إنشاء موائد الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، أهمها إلا تكون الموائد في الشوارع الرئيسية، والميادين العامة، لعدم إحداث أي تكدسات مرورية.

وأشار قرار المحافظ، إلى أنه في حاله إنشاء الموائد في الشوارع الجانبية، يشترط عدم تسبب المائدة، في إشغال الطريق، أو الأرصفة بشكل يضر المارة، أوحركة المرور.

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إضافة إلى أنه يُسمح بإنشائها في الأراضي الفضاء، مؤكداً أنه في جميع الأحوال يتعين على الحى أو المركز المختص، وضع الإشتراطات اللازمة، والتأكد من تطبيقها بالكامل، حفاظاً على حياه المواطنين.

كما اصدر المحافظ، قراراً بتواجد الإدارات الميداينة ( الإشغالات والإنارة والمتابعة وغيرها ) على مدار فترتين عمل خلال شهر رمضان المبارك، الفتره الأولى قبل الأفطار، والفتره الثانية من الساعة التاسعة مساءاً، وحتى الواحدة صباحاً، إضافة إلى تلقى غرفة العمليات، شكاوى المواطنين طوال اليوم، للرد عليها والعمل على حلها.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتواجد الميدانى على مدار اليوم، ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على إزاله المعوقات التي تواجههم، والتعامل بحزم مع أي مخالفات.