شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الإسلامية»: لقاءات توعوية يومية في 66 قطاعًا بالأمن المركزي خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن برنامج التوعية في شهر رمضان، والذي يستهدف قطاعات وشرائح متنوعة من المواطنين منها: أفراد وجنود الأمن المركزي في قطاعات وزارة الداخلية من خلال تنظيم مجموعة من المحاضرات والندوات التوعوية بتلك القطاعات، وذلك في إطار خطة الأزهر الشاملة في مجال التوعية والتواجد المستمر بين الناس .

وقال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه من المقرر أن ينتشر وعاظ الأزهر الشريف خلال أيام شهر رمضان لعقد لقاءات توعوية في نحو 66 قطاعًا من قطاعات الأمن المركزي في مختلف محافظات الجمهورية للتواصل مع هذه الشريحة المهمة التي تقوم على جانب تأمين المواطنين، حيث يركز الوعاظ في هذه اللقاءات على بيان أهمية العمل الذي يقومون به وفضل الجندية وأجر الإخلاص في العمل عند الله. وتأتي اللقاءات في إطار التعاون المشترك والمستمر بين الأزهر الشريف ممثلًا في مجمع البحوث الإسلامية وبين وزارة الداخلية بجميع قطاعاتها في التوعية المستمرة للجنود والضباط؛ لأجل نشر الفهم الصحيح للدين وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تروج لها الجماعات المتطرفة.

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وأضاف: كما أن اللقاءات التي سيتم تنفيذها خلال أيام هذا الشهر الكريم تركز أيضا على كل ما يتعلق بالتضحية والفداء، لأجل تراب هذا الوطن الغالي، كما تركز على قيم المواطنة والانتماء والعيش المشترك، بالإضافة إلى قيم الوفاء والإيثار، وحب الناس، كما تشمل العديد من الموضوعات المهمة التي يحتاج إليها جنود الأمن المركزي مثل: الحفاظ على الوطن ومقدراته، وفضل التضحية في سبيله، وشرف الجندية وأهميتها.

وأكد الأمين العام للمجمع أن اللقاءات لا تقتصر على جنود الأمن المركزي فقط، وإنما تأتي بجانب الندوات التثقيفية والتوعوية التي سيتم عقدها –أيضًا- لنزلاء السجون في 19 قطاعًا على مستوى الجمهورية يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع خلال الشهر الكريم.

وأشار الأمين العام للمجمع غلى أن تلك الندوات تستهدف تحقيق الاستفادة التامة من الصيام في إحياء القيم الأخلاقية المهجورة في حياة الناس، وعلى بيان المعاني الإنسانية للإسلام، بالإضافة إلى جوانب مهمة في حياتهم كتعزيز الثقة بالنفس وتنمية الذات والإحساس بالمسؤولية إلى غير ذلك من القدرات النفسية التي تجعلهم أكثر قدرة على المواجهة والحفاظ على أنفسهم.