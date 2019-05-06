شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية والعاملون ينعون ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ببالغ الحزن والأسى قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وكافة العاملين بوزارة المالية، خالص التعازي، لأسرة المغفور له بإذن الله السيد «ممتاز السعيد»، وزير المالية الأسبق، والذى وافته المنية أمس الأحد الموافق 5 مايو 2019، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

واكد الدكتور معيط، أن الاقتصاد المصري، فقد أحد أهم الكوادر الاقتصادية، برحيل الوزير الأسبق ممتاز السعيد، والذى شغل منصب وزير المالية، في حكومة الدكتور كمال الجنزوري، خلال الفترة من ديسمبر 2011، حتى اغسطس 2012، وهو أحد أبناء وزارة المالية، والذى عمل بها على مدار 40 عاماً، وتدرج خلالها في عدد من المناصب، منها تعيينه رئيساً لقطاع الموازنة، ورئيساً للإدارة المركزية، لموازنة الخزانة العامة، ورئيساً لقطاع مكتب الوزير، حتى بلغ السن القانوني، وتولى كذلك مسؤولية إصدار السندات، وأذون الخزانة، والتمويل، وكان عضواً في مجلس إدارة البنك المركزي.