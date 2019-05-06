شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم أمام «النواب»: سيستم الامتحانات «وقع» لأننا لم ندفع مقابل الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طارق شوقي، وزير التعليم، إن المشكلة التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة، ووقوع السيستم على سبيل المثال، كان سببها عدم وجود نقود لدفع مقابل الإنترنت، فقُطعت الخدمة، مضيفاً: «طلعنا بمعجزة لكن أعصابنا باظت».

وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة الخطة والموزنة مجلس النواب، الاثنين: «الديَانة بيقفوا فوق دماغنا، ومش بنقول لحد، لكن محدش فكر قبل ما يلومنا، الجميع بيلوم وزير التربية والتعليم ولا أحد يبحث عن أصل المشكلة».

وتابع: «أنا وقعت على الشيكات والتابلت والفلوس مش موجودة، ومحدش بيعمل كده، مشروع تطوير التعليم انطلق، لكن بتمضي على الشيكات والفلوس مش في جيبك، ودا مش هينفع».