شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: «أكديما» ذراع الدولة القوية لتلبية احتياجات سوق الدواء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) هي ذراع الدولة القوية لتلبية احتياجات سوق الدواء، مُشيدة بدعمها لصندوق الدواء المصري بــ 100 مليون جنيه لتوفير نواقص الأدوية.

جاء ذلك خلال اجتماعها مساء أمس بأعضاء لجنة الجمعية العمومية لشركة «أكديما» بديوان عام الوزارة.

ووجهت وزيرة الصحة والسكان الشكر للدكتور عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، ورئيس مجلس إدارة شركة «أكديما»، لما قدمه من إنجازات خلال فترة رئاسته للشركة والذى ساهم بشكل كبير في النهوض بصناعة الدواء المحلي، كما وجهت الشكر للدكتورة ألفت غراب، لمجهوداتها فى تطوير الشركة والشركات التابعة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض إنجازات الشركة لعام 2018، إضافة إلى مساهمتها في المبادرات الرئاسية الجارية، مثل «قوائم الانتظار» و«100 مليون صحة» ودعم صندوق الدواء المصري بمبلغ 100 مليون جنيه من ميزانية الشركة لهذا العام 2019 لتوفير نواقص الأدوية في السوق المحلي.

من جانبها، قالت الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة أكديما، إن الشركة تتبعها 18 شركة، منها 11 شركة دوائية، أهمها إيبكو، والمهن الطبية، وسيديكو، وأكتوبر فارما، وأكديما إنترناشيونال. إلى جانب 3 شركات تجارية وشركة للأبحاث العلمية، و3 شركات للمستلزمات الطبية تمثل 20% من سوق الدواء المصري، مشيرة إلى أن هذه الشركات تنتج 850 صنفاً دوائيًا تمثل 35 مجموعة دوائية، مُوضحةً أن الشركة تنتج أدوية بقيمة 8.5 مليارات جنيه سنويًا، وتسعى لزيادتها إلى 10 مليارات جنيه سنويًا.

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وأشارت إلى أن «أكديما» تقوم بالتصدير إلى أغلب دول العالم، خاصة دول أفريقيا، حيث تبلغ قيمة صادراتها نحو 1.1 مليار جنيه، وتعد من أكبر الشركات المصدرة لإفريقيا.

وأشارت «غراب» إلى أن النجاح الذي تشهده الشركة حاليًا هو امتداد لنجاحات رؤساء مجالس إدارات الشركة السابقين، خاصة الدكتور عوض تاج الدين، الذي ساهم بشكل كبير في تطوير الشركة والشركات التابعة.

ولفتت «غراب» أن أكديما تنتج 9 ملايين فايل إنسولين من إجمالي احتياج مصر (12 مليون سنويًا) بنسبة تغطية 80% من احتياج السوق، مؤكدةً أن الشركة تغطي كافة احتياجات وزارة الصحة من الإنسولين بنسبة 100%.

وقالت إن الشركة تسعى حاليًا لمضاعفة إنتاجها واستغلال طاقتها الإنتاجية من 13 إلى 14 مليون فايل إنسولين سنويًا، مُنوهة أنها ساهمت بشكل كبير في تغطية احتياج السوق من ألبان الأطفال شبيه لبن الأم العام الماضي بنسبة 50%، مؤكدة أن الشركة نجحت في توفير 100% من احتياج الوزارة.

كما أشارت «غراب» إلى أن أكديما شاركت في نجاح مبادرة «100 مليون صحة» عن طريق توريد الأدوية المعالجة لفيروس سي بكميات كبيرة، وأن الشركة بصدد تسجيل وتصنيع الأصناف الدوائية الأخرى المعالجة لفيروس «سي».

يذكر أن قيمة إنتاج الأعمال لشركة أكديما خلال عام 2018 بلغت 8,5 مليارات جنيه، فيما ارتفعت قيمة المبيعات بنسبة 13% عن العام الماضي لتصبح 8,3 مليارات جنيه.