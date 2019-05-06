شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة في «بيت المقدس»: مرسي أرسل الظواهري لعقد الصفقات مع التكفيريين بسيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم «بيت المقدس»، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، باستكمال سماع مرافعة النيابة.

استمعت المحكمة إلى مرافعة إلياس إمام، رئيس نيابة أمن الدولة والذى بدأ المرافعة بتلاوة الآية القرآنية «وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون»، ويقول نبي الرحمة «من خرج على أمتى يضرب برها وفاجرها، ولايتحاشى من مؤمنها ولا يفى لذى عهد عهده فليس من أمتي».

وأضاف «إمام»: «المتهمون اليوم قوم اجتهدوا وما ملكوا من مقومات الاجتهاد، تركوا العدو يثور ويجوب وأعلنوا على المسلمين الجهاد ولم يسلم منهم طفلًا ولا شابًا، كفروا العباد، قوما استحلوا الأموال الحرام فأفتوا باستحلال الاستيلاء على الأموال ودماء المسلمين»، مشيرًا إلى أن «المتهمون كانوا في بدء أمرهم عونًا للإسلام كانوا يلتزمون القرآن ويلتزم بكل خير أنام».

وتحدث رئيس النيابة خلال مرافعته عن بدء هذه الجماعة الإرهابية حيث قال إن «فكرهم بدء بالتركيز على العمل السياسى وخدعوا المواطنين بالتحدث باسم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.. صراع سياسى جرهم إلى تكفير الحكام، وبعدها كفروا رجال الشرطة والجيش ومن بعدهم أهل العلم لعدم موافقتهم على فكرهم».

وأضاف ممثل النيابة: «المتهمون ظنوا أن وصولهم إلى الحكم كأنهم وصلوا إلى الخلود، هؤلاء المتهمون افتروا على الدين ولم يعلموا شيئا عنه لانه لم يكن أبدا حب الوطن إلا من حب الدين فمصر عربية إسلامية نفتخر بعروبتنا ومصريتنا ولا يهون علينا أي قطعة منها، إلا أن المتهمين كانوا يريدون تدمير كل قطعة فيها وتفجيرها».

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وذكرت النيابة خلال مرافعتها أن «المتهمين تناسوا قول الحق وسعوا لإسقاط الوطن وروعوا المواطنين عندما أسسوا الجماعات الإرهابية وأفزعوا العباد وأغرقوا أرضها بالدماء».

وقال ممثل النيابة إن «جماعة بيت المقدس تأسست في عام 2009 وتشكلت خلاياها بعد يناير 2011 فمن ترسيخ القناعات استباحة الدماء واستحلال الأموال وتصنيع المفرقعات، وبدوا مستعدين حتى حكم أعوانهم البلاد»، مشيرًا إلى أنه «التقت مصالح جماعة الإخوان مع الجماعات التكفيرية، عندما أرسل الرئيس المعزول محمد مرسى (الظواهري) إلى سيناء لعقد الصفقات مع الجماعات الإرهابية، إضافة إلى العفو عن هذه الجماعات الإرهابية وبناء على هذه الاتفاقات فاستبقوا جماعة أنصار بيت المقدس على جمع المعلومات عن ضباط الشرطة والقوات المسلحة، وتأهبوا للدفاع عن حكم جماعة الإخوان»،

وأوضحت مرافعة النيابة أنه «بعد تولى الإخوان الحكم ظهرت خيانتهم وبدأت جرائمهم بسيناء ثم وجد المتهم محمد على عفيفي بأن جمع حركة تمرد توقيعات الاستمارات قد يؤدى إلى هز حكم جماعة الإخوان، فتوجه على الفور إلى مقر المصريين الأحرار وبصحبته المتهمون سمير عبدالحكيم ومحمد محسن وعبدالرحمن السيد والشهير ب«عماد» وتقابلوا مع سكرتير الحزب وقيدوه وأشهروا المسدس الذي بحوزتهم في وجه لمنعه عن جمع توقيع المواطنين على استمارات التمرد وهربوا من المكان قبل انفضاح أمرهم بعد سرقه حافظة نقوده وكان الغرض سياسي هو الحفاظ على حكم جماعة الإخوان».

وأضاف ممثل النيابة: «كانت الأحداث تتسارع وسقوط حكم جماعة الإخوان يشكل خطرا على هذه الجماعة، وقرروا الثار لهم بالبحث عن سند هو استحلال أموال المسيحيين وسرقة سياراتهم لتنفيذ العمليات الإرهابية وجهزوا أنفسهم بالأسلحة الثقيلة وتوجهوا إلى منطقة الاتحادية وعندما رأوا سيارة بها صليب يقودها أسامة تواضروس تمكنوا من سرقتها تحت تهديد السلاح وخشوا من جهاز التتبع وتركوها وراء النادي الأهلى مدينة نصر تتبعها قائدها واسترد سيارته إضافة إلى سرقة سيارة نيرمين أنس سرقوا سيارتها في 13 يوليو 2013».

وانتقلت خلال مرافعته بالتحدث عن جرائمهم في شهر المحرم فيه القتال، وقال: «دخل شهر رمضان وفتحت أبواب الجنة، وأغلقت أبواب النار، وفى 9 يوليو 2013 كان يوما شاقا على حماة الوطن بمدينة المنصورة الذين وجدوا تجمهرات مسلحة من الشماريخ وخروج هؤلاء عن كل القوانين وعلى الرغم من ضلال المعتدين إلا أنه تم إصدار تعليمات بضبط النفس بين المجندين، وقام هؤلاء المعتدون بدفع نسائهم في مقدمة التظاهرات وظلوا يتاجرون بنسائهم وبناتهم وتصويرهم في المظاهرات ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة بتعرض النساء للاعتداء لإشاعة الفتن في البلاد وذلك من أجل تحقيق مصالح ومآرب لأنفسهم».

وفى مرافعة النيابة تحدثت عن دور كل من الضابطين المفصولين هشام عشماوي وعماد عبدالحميد من ترصدهما لموكب الوزير، ومعرفة خط سيره، وأدوار باقي المتهمين في تجهيز السيارة المفخخة المستخدمة في الجريمة، وذكر ممثل النيابة أن «انتحاري اسمه وليد بدر اشترك في الواقعة. ون المتهمين التاسع والعاشر استقلوا سيارتهما لتأمين الطريق لمستهدفي ركب وزير الداخلية، ليصل الانتحاري في محيط شارع مصطفى النحاس، ليُفجر «وليد» السيارة المفخخة ليقتل نفسه وآخرين، وأشار «تفجير روع الناس لم يسلم منه الشيوخ والأطفال وآذى النساء، إضافة إلى قيام المتهمين بزرع عبوتين ناسفتين في كميني شرطة مسطرد وباسوس، والثالثة في سيارة شرطة شاء الله ان يسلم من أذاها الناس، فلم تنفجر واكتشفت وأبطل مفعولها».