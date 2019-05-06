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شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يبحث التعاون المشترك مع وزراء بالحكومة الصومالية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقى نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية إلى الصومال، السفير حمدي سند لوزا، مسؤولين صوماليين خلال الفترة من ٤ إلى ٦ مايو الجاري، لدعم التعاون الثنائي وبحث القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.
وشهدت وزارة الخارجية الصومالية جلسة مباحثات مشتركة أعقبها لقاءات مع وزيري البترول والثروة المعدنية والتربية والتعليم، فضلاً عن لقاء القائم بأعمال المبعوث الأممي في الصومال.
وأعرب وزير التعليم الصومالي خلال الزيارة عن شكر وتقدير بلاده للجهود التى تقوم بها مصر في مجال دعم تعليم اللغة العربية للمواطنين الصوماليين، فضلا عن تطوير النظام التعليمي في الصومال وتقديم المنح التعليمية في التعليم العالي.
وأعقب اللقاء زيارة مدرسة «١٥ مايو» المصرية بالعاصمة الصومالية مقديشيو، حيث قام نائب وزير الخارجية بتكريم الطلاب المتفوقين، كما تفقد الفصول والأقسام المختلفة بالمدرسة، والتي تقوم بتدريس المناهج الدراسية المصرية من خلال بعثة لوزارة التربية والتعليم موفدة من مصر.
وأقام وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية مأدبة عشاء على شرف الوفد المصري الزائر قبيل مغادرته مقديشيو متوجهاً إلى إقليم أرض الصومال في إطار جولته الحالية بمنطقة القرن الأفريقي.
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