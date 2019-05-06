شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الكهرباء يزور السويد لبحث تعزيز التعاون في مجال الشبكات الذكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات قطاع الكهرباء إلى دولة السويد، في زيارة يلتقي خلالها أندرس يجمان، وزير الطاقة والتنمية الرقمية السويدي، بهدف دعم وتعزيز أواصر التعاون مع دولة السويد، وتبادل الخبرات، للتعرف على أحدث التكنولوجيات، في مجال الشبكات الذكية، والعدادات الذكية، وتطوير مراكز التحكم طبقاً لأحدث التكنولوجيات، ضمن خطة القطاع للتحول إلى الشبكة الذكية.

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وأوضح عسران، في بيان صحفي للوزارة، اليوم الإثنين،: «أن الزيارة تأتي في إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء للتحول في الطاقة، طبقاً لأحدث التكنولوجيات والتعرف على أحدث الخبرات العالمية المتطورة، والتى تتلاءم مع البيئة المصرية».

وأشار إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى، والتى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية، إلى شبكة ذكية، تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة.

وأكد عسران، رغبة قطاع الكهرباء المصرى، في الاستفادة من التكنولوجيات المتاحة لدى الشركات السويدية، مشيراً إلى أنه سيتم تذليل كافة العقبات لدعم وتعزيز التعاون بين الجانبين.