شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: السماح بمرور السيارات الملاكي عبر أنفاق قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن فتح أنفاق الإسماعيلية أمام السيارات الملاكى والسماح لها بالمرور يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتي الرابعة مساء.

وأضاف المحافظ في بيان، في إطار الجهود المبذوله للتخفيف عن مواطني شمال سيناء وزيادة معدلات الاستثمار، وبناء على ما قام به السيد رئيس الجمهورية بافتتاح أنفاق الإسماعيليه يوم ٥ مايو الجاري، فإنه سيتم فتح الانفاق في كلا الاتجاهين يوميا من الساعه العاشرة صباحا وحتي الرابعة مساء للسيارات الملاكي كافتتاح تجريبي.

أشار المحافظ إلى أنه سيتم السماح بعدها بمرور جميع السيارات.. مقدما التهنئة إلى جميع أهالي شمال سيناء بمناسبة شهر رمضان المبارك.