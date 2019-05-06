شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد ميناء طابا البري ويؤكد تنفيذ خطة لرفع كفاءة الموانئ البرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية بميناء طابا البري، حيث تابع انتظام سير العمل بالميناء وتفقد صالات السفر والوصول وشبكة إنذار الحريق ومنظومة الكاميرات.

ووجه الوزير بسرعة إصلاح بعض الأجهزة المعطلة مثل أجهزة التكييف وزيادة عدد الأماكن المخصصة لإنتظار المسافرين عبر المنفذ وكذلك سرعة استكمال اللوحات الارشادية، وكل ما يتعلق بأعمال الكهرباء، كما شاهد وزير النقل عرضًا تقديميًا عن الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ لميناء طابا البري.

وأكد وزير النقل أنه تم تطوير هذا الميناء في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الموانئ البرية، وتقديم أفضل خدمة للقادمين والمغادرين من خلالها، ولتعبر عن مكانه مصر الحضارية في محيطها العالمي، خاصة أن ميناء طابا البري يعد بوابة مصر الشرقية للمناطق السياحية في مدن (شرم الشيخ – دهب – نويبع)، مضيفًا أنه سيتم أيضًا تطوير ميناء السلوم البري على الحدود المصرية الليبية تطويرًا شاملاً وإعادة تخطيطه وتزويده بشبكات للربط الإلكتروني ورفع كفاءة البنية التحتية وكذلك تزويد كل من موانئ قسطل وآرقين على الحدود المصرية السودانية بشبكات للربط الإلكتروني وأحدث الأجهزة.