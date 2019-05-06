شكرا لقرائتكم خبر عن CNN : مليون نوع من الكائنات على الأرض مهدد بالانقراض بسبب البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حذر علماء أن نحو مليون من أصل 8 ملايين نوع من الكائنات على كوكب الأرض مهددة بالانقراض، فى تقييم هو الأكثر شمولا لخسائر الطبيعة حول العالم.

وأوضحت شبكة CNN الأمريكية، الاثنين، أن التقرير التاريخى يقدم صورة قاتمة لكوكب الأرض الذى مزقته أعداد متزايدة من البشر بسبب طريقة استهلاكهم التى تدمر الطبيعة.

ووفقًا للمنبر الحكومى الدولى للعلوم والسياسات فى مجال التنوع البيولوجى وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES)، وهى لجنة تابعة للأمم المتحدة، ىالتى أعد تقريرها 145 خبيراً من 50 دولة " فإن المعدل العالمى لانقراض الأنواع "يزيد بالفعل عشرات إلى مئات المرات عما كان عليه، فى المتوسط، على مدى العشرة ملايين سنة الماضية".

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وقال تقرير IPBES إن تقلص المستوطنات واستغلال الموارد الطبيعية وتغير المناخ والتلوث هى العوامل الرئيسية لفقدان الأنواع وتهدد أكثر من 40 ٪ من البرمائيات و 33 ٪ من الشعاب المرجانية وأكثر من ثلث جميع الثدييات البحرية، بالأنقراض.