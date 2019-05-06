شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل مترو الأنفاق اليوم للثانية صباحا.. والسكة الحديد تعدل مواعيد 15 قطارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة المترو اليوم الإثنين فى العمل بمواعيد شهر رمضان الكريم، حيث يستمر تشغيل الخطوط الثلاثة من الساعة 5.30 صباحا حتى 2.00 من صباح اليوم التالى طوال الشهر الكريم، حيث تقوم رحلة آخر قطار بالخط الأول من محطة البداية بالمرج الجديدة الساعة 12.50 بعد منتصف الليل متجهة إلى حلوان، وتقوم آخر رحلة قطار من حلوان 12.40 متجهة إلى المرج، لتنتهى آخر رحلة فى الاتجاهين بمحطة النهاية الثانية بعد منتصف الليل.

و تقوم رحلة آخر قطار من محطة البداية بشبرا الخيمة الساعة 1 صباحًا متجهة إلى المنيب، وتقوم رحلة آخر قطار من محطة البداية بالمنيب 1 صباحا متجهة إلى شبرا الخيمة، كما تقوم رحلة آخر قطار بالخط الثالث من محطة البداية بالعتبة 1.25 صباحا متجهة إلى الأهرام بمصر الجديدة، ورحلة آخر قطار بالخط الثالث تقوم من محطة الأهرام بمصر الجديدة 12.40 بعد منتصف الليل متجهة إلى العتبة، بحيث يلتقى آخر قطار بالخط الثالث مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة العتبة 1.25 صباحا، ويلتقى آخر قطار بالخط الأول مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة أنور السادات 1.30 صباحا.

كما تبدأ هيئة السكة الحديد من الغد تطبيق المواعيد الجديدة المعمول بها طوال شهر رمضان، حيث تقوم بتعديل مواعيد بعض قطارات خطوط الوجه البحرى لتناسب مواعيد الإفطار بالشهر الكريم، بينما تظل قطارات خطوط الصعيد ثابتة بدون أى تغييرات طوال رمضان حيث أنه لن يطرأ على مواعيد قطاراتها أى تعديلات.

وشملت التعديلات فى مواعيد القطارات 15 قطارا بخطوط القاهرة ـ الإسكندرية والعكس والقاهرة ـ المنصورة والقاهرة ـ الإسماعيلية وطنطا ـ المنصورة والعكس، على أن يستمر العمل بمواعيد رمضان حتى 3 يونيو 2019.

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وتضم تعديلات جداول تشغيل السكة الحديد تعديل مواعيد قطار سياحى رقم 1915 القاهرة ـ المنصورة ليقوم الساعة 15.10 بدلا من 17.00، وقطار مكيف رقم 925 القاهرة ـ الإسكندرية ليقوم 17.00 بدلا من 17.10، وقطار مكيف رقم 927 القاهرة ـ الإسكندرية ليقوم 20.00 بدلا من 19.00، وقطار سياحى رقم 959 القاهرة ـ الإسماعيلية ليقوم 17.10 بدلا من 17.45، وقطار مكيف رقم 926 الإسكندرية ـ القاهرة ليقوم 19.45 بدلا من 19.00، وقطار مكيف رقم 928 الإسكندرية ـ القاهرة ليقوم 16.00 بدلا من 18.00.

وتضمنت التعديلات تعديل موعد قطار مكيف رقم 915 القاهرة الإسكندرية ليقوم 15.20 بدلا 15.10، وقطار اكسبريس رقم 21 القاهرة ـ الإسكندرية ليقوم 15.30 بدلا من 15.20، وقطار اكسبريس رقم 31 القاهرة ـ الإسكندرية ليقوم من بركة السبع الساعة 19.42 بدلا من 19.59 ليصل الإسكندرية 22.10 بدلا من 22.25، وقطار اكسبريس رقم 32 الإسكندرية ـ القاهرة ليقوم من ايتاى البارود 19.55 بدلا من 20.10 ليصل القاهرة 22.05 بدلا 22.20.

كما تشمل التعديلات تعديل موعد قيام قطار رقم 44 المنصورة ـ طنطا ليقوم 07.50 بدلا من 08.00، وقطار اكسبريس رقم 297 طنطا ـ المنصورة ليقوم 08.10 بدلا من 07.45 ليصل المحلة الكبرى الساعة 08.45 بدلا من 08.20 ويصل المنصورة 09.15 بدلا من 08.50 مع وقوفه ثوانى بمحطتى صفط تراب ومنية شنتنا عياش خلال شهر رمضان فقط.

وتحتوى تعديلات جدول تشغيل القطارات خلال شهر رمضان تعديل موعد قيام قطار رقم 59 طنطا ـ المنصورة ليقوم 13.30 بدلا من 13.10 ليصل المحلة الكبرى 14.13 بدلا من 13.52 ويصل المنصورة 15.00 بدلا من 14.40، وقطار رقم 268 المنصورة ـ طنطا ليقوم 13.25 بدلا من 13.00 ليصل المحلة الكبرى 14.13 ويصل طنطا 14.55 بدلا من 14.30.