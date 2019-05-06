شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل افتتاح مترو مصر الجديدة لحين انتهاء تشطيبات محطة هليوبوليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة النقل تأجيل افتتاح الجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو الممتد من هارون حتى نادى الشمس بمصر الجديدة أمام الجمهور لأجل غير مسمى، وذلك بعدما كان مخطط افتتاح المشروع أمام جمهور الركاب قبل نهاية شهر إبريل الماضى عقب تأكيدها انتهاء اختبارات وتجارب تشغيل القطارات بمسار هذا المشروع الممتد بطول 4 كم شاملا 4 محطات نفقية، لحين انتهاء تشطيبات محطة هليوبوليس.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة النقل، إن التأجيل بسبب عدم الانتهاء من أعمال تشطيبات محطة هليوبوليس الواقعة ضمن محطات هذا المشروع، حيث كان مخطط افتتاح هذا المشروع للجمهور دون وقوف القطارات بمحطة هليوبوليس، مشيرة إلى أنه تم التأجيل لحين انهاء الأعمال المتبقية بمحطة هليوبوليس، وأنه متوقع افتتاح المشروع كاملا خلال شهر يوليو المقبل.

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وأوضحت المصادر، أنه يجرى حاليا تشغيل القطارات بطول محطات المشروع الـ 4 بشكل يومى وفق زمن تقاطر مماثل للمطبق فى الخط الثالث للمترو لكن بدون ركاب، وذلك لحين افتتاح المشروع عقب انتهاء أعمال التشطيبات المتبقية بمحطة هليوبوليس، لافتة إلى أن المشروع سيضيف 4 محطات جديدة للخدمة بالخط الثالث وهى هارون والألف مسكن وهليوبوليس ونادى الشمس.

يذكر أن مشروع مترو مصر الجديدة يشمل محطات هارون وهليوبوليس والألف مسكن ونادى الشمس ومحطة النزهة، التى سيتم افتتاحها مع الجزء الثانى من المرحلة الرابعة بالخط الثالث الواصل حتى مدينة السلام بداية 2020، وبدأت أعمال تنفيذ هذا المشروع فى يوليو 2015.

والجزء النفقى الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو شارك فى تنفيذه 9 شركات عالمية ومحلية تقودها تحالف فرنسى بتكلفة إجمالية تصل إلى 6.5 مليار جنيه تشمل 1.842 مليار جنيه مصريًا و257 مليون يورو بدون قيمة القطارات التى ستعمل خلال هذا المشروع، وهذه التكلفة ممولة بالكامل من الخزانة العامة للدولة.