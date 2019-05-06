شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تدعم نقابة القراء بمبلغ مائة ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الإثنين، صرف الدفعة الأولى للعام الحالى 2019م وقدرها مائة ألف جنيه من المبلغ السنوى المخصص لدعم نقابة القراء.



وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان لها، إن المخصصات تم اعتمادها خدمة لكتاب الله (عز وجل) وإسهامًا فى إكرام حفظته.

وتتبع نقابة القراء وزارة الأوقاف، حيث يترأسها وزير الأوقاف بحكم منصبه، وتدعمها الوزارة بمخصصات مالية تضاعفت عدة مرات خلال العامين الماضيين.