صور.. المرور يدفع بسيارات الإغاثة والخدمات على الطرق بأول أيام شهر رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت الإدارة العامة للمرور بتكثيف الحملات المرورية، برئاسة اللواء عصام شادى مدير الإدارة العامة للمرور، خلال شهر رمضان بالتواجد المرورى والدفع بسيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، مع تكثيف التواجد من الضباط والأفراد خلال أوقات الذروة ووقت الإفطار لتسهيل الحركة المرورية .
تكثيف الحملات المرورية
كما تم نشر رجال مباحث المرور، على المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة تحت إشراف اللواء هشام عامر مدير إدارة البحث الجنائى، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.
سيارة دفع رباعى للمرور
تأتى تلك الحملات فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالتواجد المرورى الفعال والجدى على الطرق السريعة خلال شهر رمضان الكريم، تحت إشراف اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة مع تدعيم الطرق بالخدمات لمتابعة حركة السيارات على مدار أيام الشهر.
حملات مرورية
سيارة إغاثة مرورية على الطرق
فحص رخص السائقين
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