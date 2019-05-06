مصر | 4 أيام لمسجل خطر لإتجاره في الأقراص المخدرة بحدائق القبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 أيام لمسجل خطر لإتجاره في الأقراص المخدرة بحدائق القبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حدائق القبه الجزئية، حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، بقصد الإتجار بدائرة القسم.

تعود التفاصيل عندما وردت معلومات لمباحث قسم شرطة حدائق القبة، تفيد بقيام "سيد. س"، وشهرته سيد شفة، مسجل خطر 43 سنة، بالإتجار في الأقراص المخدرة بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وتم ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على كميه كبيره من أقراص الترامادول و15 قرص أبتريل وهاتف محمول ومبلغ مالى.

وبمواجهته اقر بالمضبوطات بقصد الاتجار بها والمبلغ المالى حصيله اتجاره فى المواد المخدره.

حرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابه التى باشرت التحقيقات.