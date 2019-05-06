مصر | فريق من نيابة الشروق لمعاينة موقع حريق مصنع بدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فريق من نيابة الشروق لمعاينة موقع حريق مصنع بدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل فريق من نيابة الشروق وبدر، لمعاينة موقع حريق مصنع أقلام بمدينة بدر، والوقوف على أسباب الحادث.

وأكتشفت النيابة أن رجال الحماية المدنية قد عانوا من التشوينات والتخزينات بداخل المصنع المحترق، نظرا لوجود مواد سريعة الاشتعال داخل مبنى مصنع البلاستيكات، فيما ساهمت كثافة الأدخنة الناتجة عن الحريق فى انعدام الرؤية بالطرق المؤدية للمصنع.

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وكانت دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بـ 15 سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة حريق داخل مصنع اقلام وبلاستيكات فى مدينة بدر، ويحاول رجال الحماية المدنية بالقاهرة وسيارات الإطفاء السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مصنع فى مدينة بدر، وأمر اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالدفع بـسيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات لمحاولة إخماد الحريق.