مصر | "تهشم سيارات ومصابين".. النيابة تباشر التحقيق في سقوط سيارة داخل مرور العجوزة

وقررت النيابة العامة في وقت سابق، تشريح جثة سيدة لقيت مصرعها إثر سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري ناهيا، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من التقرير الطبي وذلك إثر الإصابات التي لحقت بها، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. وانتقل فريق من النيابة العامة بالعجوزة لمعاينة موقع سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري ناهيا داخل مرور العجوزة. وتبين من المعاينة الأولية تهشم بعض السيارات التى يتم فحصها داخل داخل المرور وإصابات لعدد من المواطنين.

ةكانت تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بسقوط سيارة من أعلى كوبري ناهيا داخل مرور العجوزة بشارع السودان، وعلى الفور تم الدفع بأوناش المرورية وسيارات المطافئ، وتحرر محضر بالواقعةوأخطرت النيابة للتحقيق والمعاينة.