مصر | دماء أول أيام رمضان.. بلطجية يشوهون طالب "بكتر" في أماكن حساسة بالمعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دماء أول أيام رمضان.. بلطجية يشوهون طالب "بكتر" في أماكن حساسة بالمعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت منطقة المعصرة في أول أيام شهر رمضان، حادثا مؤسفا عندما قام عاطلان بالشروع في قتل طالب وتشويه وجهه أثناء ذهابه إلى عمله بوسط البلد بآلة حادة "كتر" لسرقته وسط ذهول من أهالي المنطقة، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وتم تحرير محضر وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

وتعود تفاصيل الوقعة بتلقى المقدم احمد ابراهيم رئيس مباحث المعصرة بلاغا بتشوية وجه طالب يدعى اسلام .م 20 سنة من قبل عاطلين بشارع حمودة بحدائق حلوان وعلى الفور انتقل رجال المباحث بقيادة الرائد محمد الزناتى لمكان الحادث.

وتبين ان كل من "علاء .ر" و"عمرو. ر" شقيقيان ومقيمان بدائرة القسم ويعملان بمحل لتنجيد الانتريهات بشارع حمودة واثناء مرور المجنى علية قاما بتثبتة "بكتر " وعندما حاول الهرب اخد الاخ الاول باشهار سلاحة فى وجة الطالب والاخ الثانى قام بجرحة فى الموخرة ولاذوا بالهروب وتكثف الاجهزة الامنية جهودها للقبض على المتهمين وتم مقل المجنى علية الى المستشفى لاسعافة وتحرير محضر برقم 91515 لسنة 2019 وتباشر النيابة التحقيقات.

وكشف أهالي المنطقة بان المتهمين معروفين بسمعتهم السيئة بسبب كثرة اعمال البلطجة وسرقة الاهالى بالمنطقة امام العامة وتم تحرير اكثر من محضر للقبض عليهم ولكن دون جدوى.