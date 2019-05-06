مصر | بـ"8 طعنات".. "إيمان" جمعت بين زوجين فقتل أحدهما الآخر بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"8 طعنات".. "إيمان" جمعت بين زوجين فقتل أحدهما الآخر بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة العمرانية، بحبس المتهمين ياسر، 30 عامًا، عامل، و"إيمان"، 35 عامًا، بعد قتل الزوج العرفي ويدعى "أحمد"، 39 عامًا، موظف، بعدما اكتشافه خيانة الزوجة معه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وعثر على جثة "أحمد.ع" 33 سنة، موظف بشركة صيانة سيارات، مصاب بجرح طعني، أسفل البطن.

وتبين نشوب مشاجرة بين "إيمان. ف" 39 سنة، ربة منزل، و"ياسر. ع" 31 سنة، عامل "زوجها"؛ لاكتشافه زواجها عرفيًّا من المجني عليه.

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وخلال المشاجرة حاول القتيل الدفاع عنها؛ ما دفع المتهم لإخراج سلاح أبيض "مطواة"، من طيات ملابسه، وطعنه، أسفل البطن، وأسقطه قتيلا في الحال.

وبداية الواقعة كانت بورود بلاغ من منطقة نصر الثورة في العمرانية، بالعثور على جثة موظف، مقتولا داخل شقته في المنطقة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد محمد غراب وكيل فرقة مباحث العمرانية والطالبية، إلى مكان الواقعة، وتبيّن أنّ الجثة بها 8 طعنات متفرقة في الجسد، وبالفحص والتحري ومراجعة الكاميرات تبيّن أنّ زوجة المجني عليه استعانت بزوجها الثاني العرفي ونفذا الجريمة.

وجاء في التحريات أنّه عقب الانتهاء من مناظرة جثة المجني عليه، وعرضها على الطب الشرعي، لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، تمكنت القوات من القبض على الزوجة والمتهمة الثاني، بعد أنّ تمكن من الهرب إلى إحدى الشقق السكنية بالمنطقة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق