مصر | في أول أيام رمضان.. حملات مرورية على الطرق السريعة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في أول أيام رمضان.. حملات مرورية على الطرق السريعة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الإدارة العامة للمرور، الحملات المرورية برئاسة اللواء عصام شادي مدير الإدارة العامة للمرور بالتواجد المروري والدفع بسيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية مع تكثيف التواجد من الضباط والأفراد خلال أوقات الذروة ووقت الإفطار لتسهيل الحركة المرورية. وتم نشر رجال مباحث المرور على المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة تحت اشراف تحت إشراف اللواء هشام عامر مدير إدارة البحث الجنائي. وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم. وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتواجد المروري الفعال والجدي علي الطرق السريعة خلال شهر رمضان الكريم تحت إشراف اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة.

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