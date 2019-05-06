أخبار مصر | "أبي قير للصناعات الهندسية" تكرم العاملين المتميزين عن شهر أبريل 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أبي قير للصناعات الهندسية" تكرم العاملين المتميزين عن شهر أبريل 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقامت شركة أبي قير للصناعات الهندسية (مصنع 10 الحربي) حفل تكريم عدد من العاملين المتميزين بالشركة عن شهر أبريل 2019، حضر الحفل المهندس محمود أنور فوزي رئيس مجلس الإدارة وقيادات الشركة وممثلين عن العاملين بكل قطاع.

وتم خلال اللقاء مناقشة المشكلات التي تواجه العاملين، كما تم تشجيعهم على تقديم حلول ومقترحات لهذه المشكلات من أجل تحقيق أهداف الشركة ورؤيتها.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى تقديره لحرص العاملين بالشركة على تأدية عملهم بكفاءة وإتقان، مطالباً العاملين ببذل المزيد من الجهد، وتم حثهم على الحفاظ على روح الجماعة والعمل الجاد للنهوض بالشركة وزيادة الإنتاجية.