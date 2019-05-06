أخبار مصر | محافظ الجيزة يتفقد موقع الهبوط الأرضي باتجاه طريق الفيوم والتحويلات المرورية "صور"‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يتفقد موقع الهبوط الأرضي باتجاه طريق الفيوم والتحويلات المرورية "صور"‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، منطقة الهبوط الأرضي الذي حدث على مساحه 5م وبعمق 1 م، بعد ميدان الرماية باتجاه طريق الفيوم قبل البوابة الأولى لحدائق الأهرام، وذلك نتيجة تسريب مياه من محبس 1000مم داخل غرفه لخط 1000مم.

وأكد المحافظ أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، جهزت تحويلة مرورية بمنطقة الأعمال لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة الشيء لأصله تجنباً لحدوث أي تكدسات مرورية.

وأشار إلى أن التحويلة المرورية هي الدخول يمينا قبل منطقة الأعمال للطريق البطئ لمسافة 150 مترا، وذلك بعد رفع كفاءته وتمهيده كبديل للطريق الأصلي ثم العودة للطريق الأصلي بعد تجاوز منطقة الأعمال.

Advertisements

ولفت إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، قامت بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال بالكامل، وقامت بنشر الخدمات المرورية وتعزيزها لتحقيق السيولة المرورية بمنطقة الأعمال.

ونوه بأن حي الهرم قام بتركيب أعمدة الإناره للتحويلات المرورية الجديدة المؤقتة.

ورافق المحافظ خلال تفقده موقع الأعمال المهندس منصور بدوى رئيس شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي واللواء إيهاب مكاوى رئيس حي الهرم.