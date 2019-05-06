أخبار مصر | "البحوث الإسلامية": 111389 لقاءً مباشرًا مع الناس خلال شهر رمضان المبارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البحوث الإسلامية": 111389 لقاءً مباشرًا مع الناس خلال شهر رمضان المبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أنه من المقرر أن يشهد شهر رمضان الجاري تنفيذ العديد من اللقاءات التوعوية على مستوى قرى ومدن ومحافظات الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر أحمد الطيب – شيخ الأزهر بانتشار وعاظ الأزهر واتصالهم بالناس بشكل مباشر، والاستماع إليهم والرد على استفساراتهم، وعقد حلقات نقاشية معهم في القضايا التي تشغل بالهم وتمس اهتماماتهم بشكل مباشر

وأكد الأمين العام، أن خطة عمل الوعاظ خلال هذا الشهر الكريم تستهدف تنفيذ نحو (111389) لقاءً مباشرًا مع الناس، حيث تركز تلك اللقاءات على ضرورة وأهمية استشعار المسؤولية نحو الأسرة والمجتمع والوطن، مع التأكيد على قيم الرحمة والتكافل والتعاون وأثرها في استقرار المجتمع، وإشاعة روح التراحم والتعاون بين الناس.

وأوضح أن اللقاءات تستهدف في تواصلها مع فئات المجتمع، حثّهم على فضائل الأعمال وتنمية الروح الاجتماعية في العطاء والبذل، وبيان الأثر الكبير للتكافل الاجتماعي في الحفاظ على قوة المجتمع وسلامته من الأحقاد والضّغائن والتّحاسد، بالإضافة إلى استحضار معاني التعاون والبناء والعفو والتسامح فيما بينهم.